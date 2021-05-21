Москва, , 12:24 — REGNUM За сутки в Москве выявили 2954 случая заражения коронавирусом, сообщили 21 мая в столичном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

«Подтверждено 2954 новых случая заражения, госпитализированы 1125 человек, скончались 58 пациентов», — рассказали в оперштабе. За сутки поправили здоровье 2593 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы неохотно участвуют в прививочной кампании против коронавируса, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он указал, что в Москве около 9 тыс. человек находятся в больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: «Никого нет!» — Собянин рассказал о пустых прививочных пунктах