Париж, 21 мая 2021, 12:24 — REGNUM В Париже запретили манифестации в поддержку Палестины. Об этом 20 мая сообщает Agence France-Presse.
Префектура полиции Парижа запретила шествия в поддержку Палестины в ближайшие выходные 22−23 мая в столице, «из-за риска нарушения общественного порядка».
Как сообщало ИА REGNUM, в Париже 15 мая на запрещённой акции протеста в поддержку народа Палестины были задержаны 45 манифестантов.
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