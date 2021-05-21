Стокгольм, , 12:26 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Швеции, связанная с распространением коронавирусной инфекции, сейчас выглядит лучше, чем в сценариях, разработанных Агентством общественного здравоохранения. Об этом сообщила Андерс Тегнелл в ходе пресс-конференции, состоявшейся 20 мая, передает новостная служба SVT Nyheter.

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«Кажется, все идет даже быстрее, чем мы думали и надеялись, мы можем рассматривать это как положительное развитие ситуации», — отметил Тегнелл.

Если граждане и дальше будут продолжать придерживаться правил и рекомендаций, распространение коронавирусной инфекции в Швеции относительно быстро снизится с мая. Однако если многие вместо этого решат не соблюдать социальную дистанцию, распространение вируса может снова увеличиться, предупреждают власти.

«Также в Швеции мы видим положительную динамику в промежутке трех-четырех недель, когда количество новых случаев быстро снижается», — добавил Тегнелл.