Воронеж, , 12:22 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки подтверждено 142 случая заражения коронавирусом, сообщили 21 мая в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 20 мая. было подтверждено 143 новых случая.

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За последние 24 часа выздоровевшими после ковида были признаны 150 пациентов. За то же время скончались 13 человек с диагностированным COVID-19.

Всего на 21 мая в Воронежской области подтвержден 83 501 случай заражения коронавирусом, выздоровели 78 956 человек. Спасти врачи не смогли 3 405 пациентов с подтверждённой инфекцией.