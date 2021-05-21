Джакарта, , 12:22 — REGNUM Десятки несовершеннолетних детей принимают участие в акции в поддержку Палестины, которая проходит у здания посольства США в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Один из протестующих, привел для участия в акции своих четверых детей и двух племянников. Младшему ребенку 10 лет. На акцию 10-летний мальчик принес плакат с надписью: «Свободная Палестина».

Отец признался, что с детства учит своих детей любить собратьев-мусульман.

В акции также принимают участие индонезийские учащиеся из различных студенческих организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, участники акции солидарности Индонезии с народом Палестины двинулись к офису посольства США в Джакарте.

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