Москва, , 12:21 — REGNUM Год пандемии во многих странах «пошёл на свалку» в вопросе образования, России удалось этого избежать. Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Посмотрите, как наше образование справилось в год пандемии. Можно сказать, что мы впереди планеты всей, потому что во многих странах этот год пошел на свалку в плане образования», — сказал представитель Кремля после марафона «Новое знание».

Он добавил, что у образования в России очень богатые традиции. Кроме того, оно прошло «через очень сложное время тотального развала 1990-х годов, оно пережило очень много серьезных ударов».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что полный отказ от Единого государственного экзамена в ближайшем будущем невозможен, хотя к 2030 году эта процедура, вероятно, значительно изменится.

В ближайшие годы, считает Музаев, появится возможность объективно оценивать не только знания, но и таланты детей. Обсуждается создание «цифровой копилки» со всеми достижениями каждого ребёнка. На основании этих результатов возможно в дальнейшем зачисление в вуз.

Читайте также: Почти 70% жителей России предлагают отменить ЕГЭ