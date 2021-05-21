Москва, , 12:21 — REGNUM Технологии искусственного интеллекта в долгосрочной перспективе заменят искусственный интеллект. Об этом 21 мая заявил глава компании SpaceX Илон Маск на просветительском марафоне «Новое знание» в Москве.

«Прогресс в сфере перевода, связанный с искусственным интеллектом, просто поразительный», — сказал Маск. Он выразил уверенность, что новые технологии решат проблему перевода.

Вместе с тем глава SpaceX поблагодарил переводчиков, которые помогают ему общаться с участниками форума.

Ранее Илон Маск сказал, что в будущем люди станут более активно осваивать космос, совершать космические путешествия и проводить исследования ДНК.

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