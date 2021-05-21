Боровичи, Новгородская область, 21 мая, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Пожар в деревне Перелучи Боровичского района Новгородской области, из-за которого были уничтожены 20 жилых домов и часовня, мог произойти по двум причинам — из-за брошенного окурка или поджога. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области. Названы причины из-за которых сгорели 20 домов в деревне в Новгородчине

Как сообщало ИА REGNUM, днем 19 мая в деревне Перелучи, по предварительным данным, загорелось церковное здание. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые и дачные дома. В результате пожара в деревне огнем уничтожено шесть жилых и 14 дачных домов, а также деревянная часовня. Общая площадь пожара составила более 3000 кв. метров. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Всего в борьбе с огнем было задействовано 45 человек и 15 единиц техники. Ликвидация пожара длилась почти 13 часов и только к 02:05 мск 20 мая пожарным удалось полностью ликвидировать ЧП.

«Пока специалисты рассматривают две версии: поджог и возгорание от случайно брошенного непотушенного предмета, окурка», — сообщили в региональном МЧС.