Ярославль, , 12:24 — REGNUM В Ярославской области более 800 домов остались без управляющих компаний. Информация об этом прозвучала на заседании комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жилой дом

Депутаты обсуждали работу компаний, управляющих жилым фондом. Традиционно в адрес этих компаний звучало много критики. Неожиданно за «управляшек» вступился зампредседателя Ярославской областной думы, бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас. Он сказал, что около трех лет назад органы госжилнадзора получили получили более широкие полномочия по штрафам в отношении управляющих компаний за содержание жилья.

«До этого у нас не было такой карающей руки. Я встречаюсь с управляющими компаниями, в том числе у себя в кабинете. Они уже все воют, от одного вида его уже за угол прячутся. Потому что штрафы — 250 тысяч, как вы говорите — надо их побольше, побольше — некоторые уже не способны работать!», — сказал Виктор Волончунас.

Порядка от высоких штрафов больше не стало. А вот побочный эффект получился неожиданным — управляющие компании начали массово отказываться от домов. Это превратилось в большую проблему уже для самих жителей.

«Никто не управляет этими домами. Никто их не берет. Даже муниципальные управляющие компании их не берут», — сказал депутат Шакир Абдуллаев.

В основном управляющие компании отказываются от малоэтажных домов с большим износом. Проблем в таких домах много, денег жители платят мало, и любая жалоба от жителя может привести к штрафу в 250 тысяч — развил тему депутат Илья Тедеев.

«Мы говорим — управляющая компания отказывается от маленьких домов, от плохих домов с износом, а сами же штраф сделали и радуемся, что вот мы теперь можем их наказать. То есть я хочу просто коллегам довести истину: штрафы это механизм, который не всегда работает. Штрафом можно повлиять на человека, который окурок не там бросил, припарковался не там, то есть когда он делает сознательно то, что может не делать. А побудить штрафами к работе… Вот эти 250 тысяч штрафа учредитель не вынет, не продаст там свою машину, дом, дачу. Он же возьмёт их, извините за выражение, у тех же жителей», — сказал депутат Илья Тедеев.

Тедеев предложил задуматься о снижении штрафов в отношении управляющих компаний.

«Если мы действительно переживаем за эти 800 домов без управления, то если дом собирает 150 тысяч, штраф не должен превышать 15 тысяч, иначе просто никто заниматься не будет и мы никакую муниципальную компанию не привлечём, ничего там работать не будет. Штраф должен быть адекватный. В целом есть такое философское мнение, что человек где находится, где он живёт, это составляет то, где он хочет жить. Если в доме людям ничего не надо, если там разбитые провода, разбитый асфальт, грязь, то значит вот так. И ничего мы с вами никакими штрафами ничего не сделаем, пока люди сами не захотят жить в других домах, как это во всех странах происходят. Плохой дом, нет там управления — будут переезжать. Когда люди поймут, что никто за них решать и убирать какой-то мусор не будет, и будут выбирать те дома, где есть нормальное управление — это процесс долгий. Сейчас есть говорят — вот «управляшка», «управляшка». Сделайте ТСЖ и управляйте сами», — сказал Илья Тедеев.

Директор департамента госжилнадзора Давид Бараташвили рассказал о том, что административный прессинг на управляющие компании в ближайшее время должен снизиться.

«В связи с реформой надзорной деятельности с первого июля будут изменения. Курирующее министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства должно объединить правила по содержанию многоквартирных домов в некий стандарт. Пока это ещё на стадии обсуждения, что у каждого дома будет свой стандарт управления в зависимости от этажности, типа кровли и так далее. Будет более дифференцированный подход. Исходя из этого управляющая организация будет делать некий техпаспорт и будет понимать, какие потребности, и что за какой период делать. Насчёт штрафных санкций не готов сказать, что сейчас будут какие-то изменения в части снижения, но всё возможно, потому что полностью меняется подход, административная гильотина. И будет совсем по-другому», — сказал директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Давид Бараташвили.

Депутатов такой ответ удовлетворил. К теме взаимоотношений жителей, управляющих компаний и надзорных органов они пообещали вернуться в будущем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле дом-памятник остался без управления