Новосибирск, , 12:20 — REGNUM В результате увеличения сбросов воды в нижний бьеф водохранилища в пойменной местности Первомайского района Новосибирска подтоплено четыре дачных участка. По данным Верхне-Обского бассейнового водного управления, повышенные сбросы сохранятся до 24 мая. Контроль за гидрологической обстановкой осуществляется в круглосуточном режиме, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

В ведомстве уточнили, что увеличенный сброс воды связан с повышением уровня воды в реке Обь из-за выпадения обильных осадков и интенсивного таяния снега в горах Алтая.

«На выходных возможно достижение опасной отметки в 360 см, что может привести к подтоплениям отдельных дачных участков в садовом некоммерческом товариществе «Геолог», расположенных в Первомайском районе города Новосибирска», — отметили в МЧС РФ.

По расчётам специалистов в зону возможного подтопления могут попасть до восьми придомовых территорий.