Москва, , 12:19 — REGNUM Более половины жителей России (55%) признались, что с начала 2021 года (в январе-феврале) испытывали стресс. В 2020 пандемийном году их число было выше — 79%, приводит данные ИХ «Ромир».

Сильнее всего испытывают стресс женщины, чем мужчины — 56% против 51%, в 2020 году — 72% мужчин и 84% женщин соответственно

Также чаще в волнительном настроении пребывают люди до 21 года и 21−40 лет — по 61%. Чуть меньше беспокоятся люди старше 75 лет (55%), 41−50 лет (48%) и 51−74 года (42%).

Как сообщало ИА REGNUM, стресс после начала пандемии коронавируса пережили почти 80% российских граждан.

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