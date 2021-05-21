Москва, , 12:19 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение доступности образования на территории РФ, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Закрепляется положение, согласно которому федеральные государственные органы обязаны (в настоящее время за федеральными государственными органами закреплено лишь такое право) обеспечивать в федеральных государственных образовательных организациях организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования, обязательность основного общего образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

Постулируется отказ от действующей концепции, при которой законодательством закрепляется порядок оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования. Образование в Российской Федерации по своей конституционно-правовой природе является не услугой, а важнейшей гарантией, предоставляемой государством, уверены авторы. Законопроектом, в частности, предлагается изменить наименование статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», изложив её как «Особенности финансового обеспечения государственных гарантий реализации права на образование в Российской Федерации».

Документом определяется, что государство гарантирует ежегодное финансирование образования в размере не менее 7% объема ВВП. Кроме того, закрепляется недопустимость снижения указанного финансирования из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Кроме того, предлагается предусмотреть изменения в структуре системы образования. В частности, предлагается установить, что образование подразделяется не только на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование, профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование), но и специальное (коррекционное) образование для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, специальное образование для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей).

Кроме того, законопроектом предполагается ввести новый вид образовательных организаций — специальная образовательная организация, определив ее как образовательную организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по адаптивным образовательным программам дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, присмотр и уход за детьми перечисленных категорий, а также образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по адаптивным образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Одновременно устанавливается норма количества обучающихся в образовательных группах образовательных организаций — не более 20 человек обучающихся в одной группе.

Инициатива также меняет порядок принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной и (или) муниципальной образовательной организации в целях расширения прав общественности, советов обучающихся, родителей и профессиональных союзов образовательных организаций.