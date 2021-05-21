Киев, , 12:22 — REGNUM Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило 21 мая издание Strana.ua.

Как сообщается, один из пранкеров дозвонился до Зеленского поздно вечером и, представившись мэром Киева Виталием Кличко, заявил, что из-за давления и унижений со стороны президента Украины хочет уйти в отставку.

На записи слышно, как собеседник, чей голос похож на голос Зеленского, заявил, что для него это новость и предложил перезвонить на следующий день.

«Мы вдвоём с Вованом сидели вечером. Решили набрать Зеленского от имени Кличко. А он раз, и поднял трубку. Мы не сразу-то и заметили, что президент в полусонном состоянии или под чем-то… Поздно не стоит увольнять Кличко. Нормальные люди делают это утром», — рассказал Лексус изданию Strana.ua.

Напомним, ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян предложила номинировать Вована и Лексуса на Нобелевскую премию мира за розыгрыш функционеров «Национального фонда в поддержку демократии» (NED — организация, деятельность которой признана нежелательной в РФ).

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