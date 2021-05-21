Казань, , 12:22 — REGNUM В Татарии по состоянию на 21 мая зарегистрировано 21 170 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили еще 30 носителей инфекции.

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Республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 информирует, что на сегодняшний день выздоровели с начала наблюдения 18 096 пациентов, за сутки выписались 16 человек. Скончались за все время 486 носителей вируса. Новыми жертвами COVID-19 за минувший день стали три человека.

Госпитализация из числа новых заболевших потребовалась 16 жителям, 14 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 15 носителей вируса, шесть проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

ИА REGNUM напоминает, в России новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех регионах страны, у 16,3% пациентов отсутствуют клинические проявления заболевания. Также за 20 мая зафиксировано 389 летальных исходов, полностью выздоровели 9350 человек.

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