Чита, , 12:17 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 21 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 911, причём 31 из них обнаружили за за последние сутки.

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Вместе с тем 41 452 пациента (+28 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 832 человека (+1 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 41 находятся в тяжёлом состоянии (+5 за последние сутки), 16 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за последние сутки).

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