Москва, , 12:17 — REGNUM Мнение о том, что комаров привлекает определённая группа человеческой крови, является мифом. На самом деле эти насекомые выбирают себе жертву по другим параметрам. Об этом сообщил сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Он пояснил, что комары полагаются на свои органы чувств, как и все прочие существа.

«Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло, — рассказал в интервью радио Sputnik специалист. — Если человек активно потеет, то комарам его легче найти».

Однако это не означает, что менее потеющим людям удастся избежать укусов комаров.

«Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет», — уточнил Марьинский.

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