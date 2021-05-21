Краснодар, , 12:16 — REGNUM В Краснодарском крае подтвердили 95 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 21 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 20 мая, было подтверждено 93 новых случая заражения.

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Лидируют по числу суточных заражений Краснодар (18 новых носителей) и Армавир (12 случаев). Также по семь новых носителей выявили в Сочи и Динском районе, по шесть — в Геленджике и Гулькевичском районе.

Всего на 21 мая в Краснодарском крае подтверждено 47 482 случая заражения коронавирусом, выздоровели 42 454 человека, скончались 2 910 пациентов с COVID-19. В ковид-стационарах остаются 1014 пациентов, в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 48 пациентов, двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.