Лондон, , 12:19 — REGNUM Наиболее щедрым благотворителем за последние 20 лет, по данным нового рейтинга богатейших людей Великобритании Rich List газеты Sunday Times, признан российский бизнесмен и миллиардер Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»). Об этом 21 мая сообщает Sunday Times.

Отмечается, что за минувший год бизнесмен и его компании выделили на благотворительные цели £500 млн (около $706 млн), а в общей сложности за все 20 лет существования рейтинга Rich List ими было выделено £4,2 млрд ($5,9 млрд).

Также уточняется, что Усманов, по информации на конец 2020 года, направил £134,2 млн ($190 млн) на борьбу с пандемией коронавируса в России, Узбекистане и Италии.

«Пожертвовав свыше £4,2 млрд лично и через свой бизнес за 20-летнюю историю рейтинга Sunday Times Giving List, 67-летний Усманов является самым щедрым филантропом из списка богатых людей Rich List, который пожертвовал более £4,2 млрд стерлингов только за последний год», — говорится в материале издания Sunday Times.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Уфе стартовали мероприятия в рамках реализации благотворительного проекта «Территория женского счастья» .