Оренбург, 21 мая, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер не является участником предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» по выборам в Госдуму и Заксобрания региона. В реготделении партии заявили, что участие глав субъектов РФ в праймериз не обязательно, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Orenburg-gov.ru Денис Паслер

Прием заявок на участие в праймериз уже завершился. Однако среди кандидатов Дениса Паслера нет. Не исключено, что губернатор возглавит партсписки позднее — на выборах в Госдуму.

В партии пояснили, что участие в предварительном голосовании обязательно для тех кандидатов, которые намерены выдвигаться на выборах по одномандатным округам.

Напомним, праймериз пройдет с 24 по 30 мая посредством портала «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. Итоговый список кандидатов предварительного голосования в регионе включает 248 человек.