Калуга, , 12:43 — REGNUM В Калужской области в 2020 году было зарегистрировано 2862 пожара, большинство из которых произошло в жилом секторе. При тушении пожаров спасены 112 человек, эвакуированы 702 человека, сохранено материальных ценностей на сумму свыше 800 млн. рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника Главного управления МЧС по региону Владислава Блеснова.

Выступая на заседании сессии областного парламента, руководитель ведомства отметил, что в 2020 году было возбуждено семь уголовных дел по лесным пожарам, зарегистрировано 23 происшествия на водных объектах.

«В рамках акции «Чужих детей не бывает» инспекторы совместно с представителями аппарата уполномоченного по правам ребёнка и Совета отцов при детском омбудсмене, членами административных комиссий муниципалитетов удалили с водоёмов более 360 детей, находившихся без сопровождения взрослых. На 2021 год увеличен объем бюджетных средств на содержание и развитие государственных информационных систем, в том числе АПК «Безопасный город», которые обеспечивают безопасность жизни и здоровья граждан. Всего за 2020 год сотрудниками регионального МЧС было спасено 1093 человеческих жизней», — отметил Владислав Блеснов.

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