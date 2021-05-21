Калуга, 21 мая 2021, 12:43 — REGNUM В Калужской области в 2020 году было зарегистрировано 2862 пожара, большинство из которых произошло в жилом секторе. При тушении пожаров спасены 112 человек, эвакуированы 702 человека, сохранено материальных ценностей на сумму свыше 800 млн. рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника Главного управления МЧС по региону Владислава Блеснова.
Выступая на заседании сессии областного парламента, руководитель ведомства отметил, что в 2020 году было возбуждено семь уголовных дел по лесным пожарам, зарегистрировано 23 происшествия на водных объектах.
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