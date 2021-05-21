Черкесск, , 12:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии у одного из местных жителей был обнаружен большой запас контрафактных сигарет. По месту жительства и в магазине он хранил табачную продукцию на сумму в общей сложности 2,292 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный оборот табачной продукции в особо крупном размере», сообщили 21 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

Как известно из материалов дела, факт хранения незаконной продукции без акцизных марок был выявлен еще в августе 2020 года. Однако о возбуждении уголовного дела МВД сообщило только теперь. В отношении владельца контрафакта — 31-летнего жителя города Черкесска — избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В рамках расследования преступления были проведены обыски по двум адресам в городе Черкесске, в результате которых были обнаружены и изъяты более 63 тыс. пачек сигарет, жевательного табака и курительных смесей.