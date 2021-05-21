Уральск, Казахстан, , 12:07 — REGNUM Пьяный пациент врезался в забор сельской школы на угнанном автомобиле скорой помощи в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области, сообщает информационный портал МВД Казахстана Polisia.kz.

Местный житель вызвал скорую помощь с жалобами на травму ноги. Медработники отвезли 31-летнего мужчину в больницу, оказали помощь и отпустили домой.

Выйдя из больницы, пациент заметил открытый автомобиль с ключами зажигания. Мужчина решил добраться до дома на автомобиле, но через несколько метров врезался в забор сельской школы.

Водитель скорой помощи попытался поймать угонщика, но, несмотря на ранение, злоумышленник вырвался и скрылся с места ДТП. В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что угонщик задержан.