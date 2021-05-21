Новочеркасск, Ростовская область, , 12:05 — REGNUM В администрации Новочеркасска Ростовской сокращён штат сотрудников, сообщается на сайте городских властей.

«Масштабная реорганизация и ряд переподчинений призваны повысить эффективность работы исполнительного органа местного самоуправления. Изменения коснулись и численности муниципальных служащих: за счёт сокращения должностей, в том числе высших, городской бюджет сэкономит на фонде оплаты труда 2 млн 754 тыс. рублей»,— сказано в сообщении.

Так, например, у сити-менеджера областного центра стало на одного заместителя и советника меньше, были упразднены секторы организации и контроля муниципальных услуг и закупок. Изменения коснулись отдела информационной политики и отдела по противодействию коррупции, взаимодействию с казачеством, правоохранительными и федеральными структурами.

Власти не исключили, что административная реформа в Новочеркасске будет продолжена.