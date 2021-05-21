Абакан, , 12:05 — REGNUM Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 21 мая в республиканском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Уточняется, что жертвами COVID-19 в регионе стали 61-летняя и 78-летняя женщины. С начала 2021 года в Хакасии от коронавирусной инфекции умерли 179 человек.

Напомним, с 1 января в регионе выявлено 5311 носителей коронавируса, выздоровели 4914 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала года в Хакасии скончались 177 пациентов с коронавирусом