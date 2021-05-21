Симферополь, , 12:04 — REGNUM Крым столкнулся с сильнейшей засухой, и в то же время в 2020 году был сделан прорыв в части водной безопасности полуострова. Об этом 21 мая в отчёте о работе правительства РК за минувший год сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Запуск новых водозаборов и комплекс мер в сфере водоснабжения, которые принимались на протяжении последних лет, позволили смягчить последствия водного кризиса и стабилизировать ситуацию», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из-за сильного маловодья Крым столкнулся с дефицитом пресной воды. В результате в муниципалитетах региона вводились ограничения на подачу воды.