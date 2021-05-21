Пенза, , 12:21 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки выявили 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным общероссийского оперативного штаба на 21 мая, всего в регионе подтверждено 46 544 случая инфицирования.

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Выздоровели после болезни 43 903 пациента, за сутки — 62 человека. Скончались от COVID-19 еще шестеро пензенцев, с начала наблюдения — 754 человека. Число активных больных на сегодняшний день составляет 1887 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения, введенный в Таиланде из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлен национальным центром по борьбе с SARS-CoV-2 еще на два месяца — до 31 июля.

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