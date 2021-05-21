Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Утвержден порядок бесплатного проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга во время чемпионата Европы по футболу UEFA (ЕВРО-2020). Правом бесплатного проезда и провоза багажа в городском и пригородном общественном транспорте смогут воспользоваться четыре категории участников этого события. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Станция метро «Зенит» вблизи футбольного стадиона Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое определяет порядок бесплатного проезда и провоза багажа в период проведения ЕВРО-2020. Такое право получат: участники спортивных соревнований, волонтеры, представители СМИ (при наличии соответствующей аккредитации), а также зрители футбольных матчей при предъявлении входного билета на матч.

«Льгота распространяется на проезд в метро (все линии); автобусах-шаттлах, действующих на период проведения чемпионата; трамваях № 19 и № 48 и во всех электричках, курсирующих в пределах Петербурга и Ленинградской области», — уточнили в Смольном.

Зрители футбольных матчей смогут воспользоваться своим правом на бесплатный проезд в день проведения матча — с 00:00 до 23:59 мск следующего дня. Ограничений на количество поездок не будет.

«Обязательно наличие входного билета на матч или иного документа, дающего право прохода на мероприятие. Участники спортивных соревнований, волонтеры и журналисты аккредитованных СМИ должны иметь карту аккредитации и электронный проездной билет аккредитованного лица», — подчеркнули в Смольном.

Напомним, ЕВРО 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира: шесть матчей групп B и E и один четвертьфинал.

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