Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) предстанет перед судом местный житель, обвиняемый в «пьяном» ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Гражданин обвиняется по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По версии следствия, мужчина 1988 года рождения в пьяном виде вёл автомобиль Chery Tiggo. Гражданин не справился с управлением на автодороге Нижний Тагил — пос. Висимо-Уткинск — д. Усть-Утка и в ходе заноса выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21 070. ВАЗ, в свою очередь, врезался с двигавшейся в попутном направлении иномаркой Renault Captur.

В ходе ДТП погибли пассажир Chery, а также водитель и пассажир отечественного автомобиля.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал. Гражданину грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Первоуральске (Свердловская область) грузовик протаранил сразу девять автомобилей, стоявших перед светофором.

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