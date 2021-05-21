Бухарест, , 12:00 — REGNUM Румынская теннисистка Симона Халеп не сыграет на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Об этом 21 мая сообщил румынский портал Prosport.

Отмечается, что Халеп отказалась от участия в турнире из-за травмы ноги, которую она получила на турнире в Риме. Румынская теннисистка впервые пропустит Roland Garros. Турнир пройдёт с 30 мая по 12 июня.

12 мая на турнире в Риме Халеп снялась с матча с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер в ходе второго сета.

Напомним, в 2018 году Халеп стала победительницей Roland Garros, а в 2019-м выиграла Уимблдон.