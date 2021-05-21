Москва, , 12:02 — REGNUM В настоящее время российские и американские дипломаты ведут активную работу по нормализации отношений двух стран. Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

Как отметил Песков, говоря о дискуссии на марафоне «Новое знание», в которой участвовал американский инженер и бизнесмен Илон Маск, во время данного общения не возникало политических тем.

«Отсутствие политики не помешало взаимной симпатии», — также пояснил представитель Кремля и указал, что подобного рода взаимная симпатия ученых, технологов, студентов и визионеров, по его мнению, «может стать фундаментом для нормализации межгосударственных отношений».

«Тем более что наши коллеги-дипломаты активно в этом направлении работают, и есть уже определенные наработки за последние дни», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что возможность того, что президент России Владимир Путин проведет встречу с американским бизнесменом и инженером Илоном Маском, не исключена.