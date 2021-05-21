Пермь, , 11:59 — REGNUM До нападения на учителя в лицее № 1 Березников Пермского края агрессивный старшеклассник искал на улице, кого можно убить. В этом он признался своему приятелю, сообщает портал 59.RU, информируя о том, что в распоряжении СМИ оказались голосовые сообщения, отправленные лицеистом накануне ЧП в образовательном учреждении.

Подросток жаловался, что у него нет друзей, но есть много знакомых, что его достала учеба, он никого не любил, а к родителям испытывает не чувство любви, а уважения, и он готов к совершить самоубийство.

«Еще одним фактором является то, что у меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе небольшие лямки для того, чтобы закрепить нож на пояснице, надел темный свитер, перчатки, маску. Я реально пошел искать того, кого можно убить. Я два часа проходил, и в итоге у меня произошел отход. Я понимаю, что творю какую-то фигню. Пришел обратно домой, прибрался везде и просто понимаю, что как бы всё уже, финал, финиш. Блин. Это печально. Ты понимаешь, я не хочу этого делать по сути», — сказал старшеклассник.

Противореча себе самому, он тут же заявляет, что хочет жить, хочет найти любовь, новые увлечения. По словам подростка, ему нравится писать стихи, рисовать, бегать, общаться с людьми. «Это реально классно. Но просто как бы всё, я устал, я реально устал. Вот сейчас, сидя и просто записывая сообщение, я понимаю, что, блин, я хочу жить, но по какой-то причине я сейчас пытаюсь убедить себя в том, что должен умереть. Это странно, это очень странно», — оставил он голосовое сообщение приятелю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 21 мая в березниковском лицее ученик десятого класса напал на преподавателя физики. Учительница получила ножевое ранение шеи. Состояние женщины медики оценивают как средней тяжести. Педагог госпитализирована. Ее намерены отправить на лечение в Пермь.

По данным информресурсов, женщина имеет 53 года педагогического стажа и звание Заслуженного учителя России. Является обладательницей премии минобра Пермского края за подготовку «высокобалльников» по физике.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Старшеклассник задержан по подозрению в совершении преступления.