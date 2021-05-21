Благовещенск, , 11:59 — REGNUM В Приамурье на некоторых участках рек вода продолжает значительно прибывать, поднимаясь за сутки на 56 см. 23 мая на севере области пройдут сильные дожди, которые окажут существенное влияние на паводковую обстановку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 мая в региональном управлении МЧС.

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Телеграм-каналы Благовещенска сообщают, что нижний ярус набережной города уже ушёл под воду.

Гребень паводковой волны на Амуре проходит в районе в районе села Константиновка. На участке от Благовещенска до Поярково вода прибывает по 18−56 см в сутки. В районе Благовещенска вода за сутки поднялась на 18 см до отметки 609 см. К полудню 21 мая начался незначительный спад — вода отступила на 1 см. Специалисты прогнозируют дальнейший спад воды в Амуре. Подтоплений жилых домов не прогнозируется.

На некоторых участка Амура вода уже заметно пошла на спад. Так за сутки вода понизилась на 17−79 см от села Игнашино до Сергеевки.

Существенный подъём воды наблюдается на реке Зея в районе Белогорья — за сутки уровень вырос на 40 см до 580 см. Ожидается, что на этом участке река поднимется до 600 см, выйдя из поймы на 40 см.

В Благовещенске Зея за сутки поднялась на 37 см до отметки 579 см. Прогнозируется, что прибывать вода продолжит и достигнет отметки неблагоприятных явлений — 600 см. В этом случае возможно подтопление низменных участков местности, сельхозугодий, дорог местного значения, приусадебных участков.

На 7−8 см в сутки поднимается уровень воды в реке Томь.

Спад воды наблюдается на реках Ивановка, Белая, Селемджа.

23 мая в северных районах Приамурья прогнозируются сильные дожди, ливни, которые могут существенно осложнить паводковую ситуацию на реках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске с 21 мая ввели режим повышенной готовности в связи с подъёмом уровня воды в реке Амур.