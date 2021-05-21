Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 87 новых носителей коронавируса, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. При этом суточная смертность вновь повысилась. Об этом 21 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых фактов заражения 20 мая было обнаружено в городах: Мурино (девять) Лодейное Поле (пять), Тихвин и поселке городского типа им. Морозова (по четыре), Сланцы, Приозерск, Кингисепп, Коммунар (по три), Волхов, Гатчина, Пикалёво, Выборг, Сертолово, Всеволожск, а также в поселке городского типа Рощино и поселке Каменка (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 334 зараженных. Из них выздоровели и выписаны 41 542 человека, в том числе 84 человека — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1349 человек, в том числе 11 смертей зафиксировано 20 мая. Это на два случая больше, чем в предыдущие сутки.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, по состоянию на 07:00 мск 21 мая, в Ленинградской области развернуто 788 коек для пациентов с COVID-19. Свободна 171 койка (21,7%), в том числе в палатах реанимации — 90 коек.

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