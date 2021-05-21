Москва, , 11:58 — REGNUM Диалог между Россией и США следует усиливать. Такое мнение в ходе выступления на марафоне «Новое знание» высказал генеральный директор Tesla Motors и Space X Илон Маск.

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«В России очень много талантов и энергии. Я думаю, что должно быть больше диалога и коммуникаций между Россией и США. Господин Песков предложил мне это сделать. Мне кажется, это замечательно», — подчеркнул предприниматель.

Маск также заявил, что он восхищается российскими достижениями, достижениями Советского Союза, в ракетных науках.

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Как сообщало ИА REGNUM, марафон «Новое знание» стартовал 21 мая в Москве. Одновременно он будет проходить и в других городах России — в Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске.