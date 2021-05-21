Джакарта, , 11:57 — REGNUM Участники акции солидарности Индонезии с народом Палестины двинулись к офису посольства США в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Большинство участников акции были одеты в белую одежду. Участники несли палестинский флаг.

Офицеры полиции попросили протестующих применять медицинские протоколы, носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Полицейские заблокировали участок дороги у посольства США колючей проволокой.

Как сообщало ИА REGNUM, перед посольством США в столице Индонезии состоится акция в поддержку народа Палестины, в которой примут участие около 700 человек.

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