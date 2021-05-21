Джакарта, 21 мая 2021, 11:57 — REGNUM Участники акции солидарности Индонезии с народом Палестины двинулись к офису посольства США в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.
Большинство участников акции были одеты в белую одежду. Участники несли палестинский флаг.
Офицеры полиции попросили протестующих применять медицинские протоколы, носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию.
Полицейские заблокировали участок дороги у посольства США колючей проволокой.
Как сообщало ИА REGNUM, перед посольством США в столице Индонезии состоится акция в поддержку народа Палестины, в которой примут участие около 700 человек.
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