Махачкала, , 11:57 — REGNUM В Дагестане силовики обнаружили крупный схрон с вооружением. Тайник принадлежал одному из находящихся в розыске преступников, пишет «Интерфакс».

По данным издания, в схроне, который находился неподалеку от селения Анди в Ботлихском районе, обнаружены 12 ручных гранатометов и пулемет Калашникова, а также пять гранат РГД-5. Помимо этого, преступники спрятали в нем три самодельных взрывных устройства и одно СВУ в виде сваренного металлического корпуса с 200 г тротила.

«Там же обнаружено 116 выстрелов к подствольному гранатомёту, 200 граммов пластида, восемь электродетонаторов, больше 13 тысяч патронов различного калибра», — цитирует свой источник «Интерфакс».

Все обнаруженное вооружение было изъято и отправлено на экспертизу, а СВУ подорованы на месте взрывотехниками.