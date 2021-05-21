Москва, , 11:59 — REGNUM Подготовка встречи президента России Владимира Путина и руководителя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска не ведется. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях — марафона «Новое знание», передает корреспонденть ИА REGNUM.

Тем не менее, такая встреча может произойти в будущем, отметил представитель Кремля.

«Мы надеемся, со временем, когда-нибудь Маск с Путиным (встретятся — прим. ИА REGNUM). Со временем, наверное, будет (встреча — прим. ИА REGNUM)», — сказал Песков.

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