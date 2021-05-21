Таганрог, Ростовская область, , 12:45 — REGNUM В таганрогской школе №8 и в управлении образования города отказались комментировать видеокадры, на которых слышны угрозы школьника в адрес учителя.

В частности, с руководством образовательного учреждения связаться нельзя в связи с празднованием последнего звонка в школе.

«Сегодня последний звонок. К сожалению, с администрацией школы не получится связаться», — цитирует сотрудника школы № 8 имени Ломакина rostovgazeta.ru.

Хранят молчание и в управлении образования муниципалитета.

«Я не собираюсь комментарии какие-то давать», — ответила журналситам заместитель начальника управления Ирина Куницына.

ИА REGNUM напоминает, что выпад ученика начальных классов сняли на камеры мобильных телефонов сверстники. Обращаясь к педагогу, третьеклассник выражался отборным матом, и замахнулся ногой в сторону учителя.

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