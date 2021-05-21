Чита, , 11:55 — REGNUM Органам местного самоуправления Забайкальского края поручено ограничить до 1 июня проведение массовых мероприятий в местах, где невозможно отрегулировать нормативное число участников, возможность соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Об этом 21 мая сообщи пресс-служба правительства региона.

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Из официального сообщения следует, что запрет будет распространяться даже на проведение мероприятий на открытом воздухе.

«На площади Ленина в Чите невозможно контролировать и соблюдать ограниченное число участников. Поэтому мы выступаем за предложение отменить мероприятий на День предпринимателя, День города.

Это касается концертов, раздачи хот-догов, шествия. Кроме того, необходимо отказаться от шествия в рамках празднования последних звонков в школах.

Кто-то скажет, что мы не отменяли шествие военных на параде, но это совершенно другой контингент, где абсолютное большинство представителей вакцинированы, а также запрещены любые перемещения между организованными колоннами», — сказала глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в Забайкалье составляло 42 879, причём 30 из них обнаружили за сутки.

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