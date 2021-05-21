Москва, , 12:03 — REGNUM Украинских экстремистских организаций в американском списке террористических групп нет, а некое «Русское имперское движение» — есть. Это не поддаётся объяснению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 мая на брифинге.

Она отметила, что люди и организации, причастные к преступлениям, продолжают безнаказанно действовать на Украине. Примером тому служит убийство журналиста Павла Шеремета. Украинские ультраправые тесно контактируют с националистами в Европе, Канаде и США.

«Трудно найти объяснение тому, почему в этих условиях американские власти поспешили внести в национальный террористический список «Русское имперское движение» и при этом отказались делать это в отношении, например, одиозного «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Госдепартамента США от апреля 2020 года о включении «Русского имперского движения» (РИД) в список террористических организаций не имело прецедентов. Ранее в чёрном списке Госдепа оказывались только радикальные исламистские группы.

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