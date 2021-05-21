Киев, , 11:56 — REGNUM Украина не будет покупать вакцину от COVID-19 у России, поскольку она якобы является «страной-агрессором». Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль 21 мая во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

«О [российских] вакцинах мы уже неоднократно говорили: во-первых, не пройдена третья стадия клинических исследований, во-вторых, непонятна эффективность. Но ключевой вопрос — мы не будем покупать вакцину у «страны-агрессора», — сказал он.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что граждане страны имеют доступ к «эффективным и безопасным» вакцинам иностранного производства.

Напомним, после государственного переворота 2014 года и его последствий, в частности гражданской войны в Донбассе, власти Украины начали обвинять в своих проблемах РФ, бездоказательно заявляя о некой «российской агрессии». Отметим, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь содействует выполнению Минских соглашений украинской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стала аутсайдером по поставкам вакцины от COVID-19, поскольку не является членом ЕС и НАТО.

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