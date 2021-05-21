Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Американский конгрессмен-демократ Брэд Шерман представил 20 мая законопроект, в котором содержится призыв к объявлению об официальном прекращении Корейской войны и обмену представительствами между США и КНДР. Об этом сообщает Yonhap News.

Законопроект «Акт о мире на Корейском полуострове» также предусматривает отмену запрета на поездки американцев корейского происхождения в КНДР, имеющих там родственников.

В документе говорится о том, что США должны активизировать дипломатию для подписания мирного договора, а также приложить усилия для избежания военной конфронтации с КНДР. А также подчеркивается, что сохранение состояния войны не отвечает национальным интересам США и их союзникам.

Отметим, что Корейская война (1950−1953 гг) завершилась перемирием, однако мирный договор до сих пор не подписан.