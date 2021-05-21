Москва, , 11:52 — REGNUM После обвала под отметку 30 тыс. долларов 19 мая биткоин пытается восстановиться, но пока цене удалось лишь стабилизироваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

«Сейчас основная борьба проходит в районе отметки 40 тыс. долларов. 20 мая курс пары BTCUSD закрылся непосредственно на этом уровне, который был утрачен в ходе недавних торгов.

Волатильность действительно немного снизилась, однако учитывая сохранение нервозной обстановки на рынках, в ближайшие дни все еще возможны новые сюрпризы от медведей.

После событий этой недели, начиная с твитов Илона Маска и китайских запретов и заканчивая массовой принудительной ликвидацией маржинальных позиций на рынке, игроки ощущают дискомфорт.

Они не решаются на возвращение к покупкам, хотя уровни для входа стали гораздо привлекательнее вследствие обвала цифровых активов.

Похоже, нынешнее снижение волатильности не внушает доверия инвесторам, которые опасаются новых подвохов.

С технической точки зрения отскок в случае уверенного восстановления над уровнем 40 тыс. долларов теоретически возможен. В этом случае первым делом в эпицентре внимания окажется зона 42 500 долларов.

Но даже при таком сценарии трейдеры пока вряд ли решатся заговорить о возвращении главной цифровой валюты в район 50 тыс. долларов.

Если же в ближайшей перспективе перетягивание каната закончится победой медведей, под угрозой снова окажется отметка 35 тыс. долларов. Пока котировки находятся над этим уровнем, понижательные риски ограничены.

На предстоящих выходных (22−23 мая) в случае отсутствия значимых отраслевых новостей курс BTC может показать консолидацию, после чего определится с дальнейшим вектором движения», — пояснил эксперт.

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