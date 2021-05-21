Москва, , 11:52 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Рейкьявике дали положительную оценку диалогу по Афганистану. Об этмо 21 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Главы внешнеполитических ведомств дали положительную оценку российско-американскому диалогу (по Афганистану) на уровне спецпредставителей», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, данный вопрос остаётся одной их тех сфер, где налажено эффективное взаимодействие между Россией и Соединёнными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова положительно оценила организацию пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике.

«Мы с таким напряжением ждали, как наши американские партнеры будут выстраивать работу с прессой. В этот раз все было, опять же, конструктивно», — сказала она.