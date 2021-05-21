Москва, 21 мая 2021, 11:52 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Рейкьявике дали положительную оценку диалогу по Афганистану. Об этмо 21 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По её словам, данный вопрос остаётся одной их тех сфер, где налажено эффективное взаимодействие между Россией и Соединёнными Штатами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова положительно оценила организацию пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике.