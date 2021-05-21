Тбилиси, , 11:57 — REGNUM Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Питер Виблер 21 мая в ходе встречи в Тбилиси подписали соглашение о предоставлении Грузии гранта в размере $67 млн. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Сообщается, что соглашение также предусматривает, что сумма гранта может быть увеличена до $330 млн. Деньги предназначены «для содействия устойчивому развитию Грузии».

«Эта помощь создаст возможности по многим направлениям, создаст новую программу в области энергетической безопасности. Грузия сможет диверсифицировать энергоресурсы и снизить зависимость от России», — заявила присутствовавшая на подписании соглашения посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Стоит отметить, что, согласно данным Энергетической платформы Грузии, в стране до 65% потребляемой электроэнергии приходится на импорт. Основными поставщиками являются Россия, Турция и Азербайджан.

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