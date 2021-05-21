Москва, , 11:50 — REGNUM За период с 2016 по 2020 годы количество обращений с жалобами на незаконный оборот алкогольной продукции в Москве уменьшилось на 50%. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«В столице реализуется целый комплекс мер по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя. Сотрудники департамента на ежедневной основе, в том числе и в ночное время, следят за деятельностью объектов, проводят проверки. Таким образом, за последние пять лет число жалоб о нарушениях уменьшилось в два раза — с 591 в 2016 году до 295 в 2020», — сказал Немерюк.

Он также добавил, что за период с 2016 по 2020 годы на 60% сократилось количество объектов с нарушениями, а количество изъятой нелегально реализуемой продукции снизилось почти на 30%. По словам Немерюка, такое значительное сокращение объемов незаконного оборота алкоголя существенно повлияло на уровень смертности от некачественного спиртного. В столице по сравнению с 2016 годом он снизился на 53%.

Как напомнил глава департамента, сегодня минимальный штраф за незаконный оборот алкогольной продукции для индивидуальных предпринимателей составляет 500 тысяч рублей, а для организаций — 3 миллиона рублей.