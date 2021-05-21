Казань, , 12:02 — REGNUM На шести площадках в столице Татарии выступят 22 театра из Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России. Мероприятия с 6 по 11 июня пройдут в рамках XV Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз», сообщает пресс-служба минкультуры РТ.

Фестиваль соберет более 500 участников. «Науруз» в этом году пройдет под эгидой театрального искусства северных тюрков. В фестивале примут участие два театра из Хакасии, а также артисты из Алтая и Тувы.

Прошлый фестиваль «Науруз» был посвящен Башкирии. Впервые «Науруз» состоялся в 1989 году. После распада СССР ежегодный фестиваль не проводился в течение пяти лет. Возрождение фестиваля «Науруз» состоялось в 1998 году, благодаря инициативе Татарии. Затем фестиваль стал проводиться в Казани один раз в четыре года и получил статус Международного. С 2009 года мероприятие проходит один раз в два года. С 2010 года под эгидой фестиваля проходит Международный театрально-образовательный форум «Науруз», где организуют семинары и мастер-классы по актерскому и режиссерскому мастерству, театроведению и менеджменту в сфере театрального искусства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 мая по 2 июня в Казани проходит XXXIV Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева.

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