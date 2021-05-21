Брюссель, , 20:40 — REGNUM Европейский союз приветствует прекращение огня между Израилем и ХАМАСом и обещает активизировать усилия по долгосрочному «политическому решению» кризиса, передает Times of Israel 21 мая.

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«Европейский союз приветствует объявленное прекращение огня, которое положило конец насилию в Газе и вокруг нее. Мы воздаем должное Египту, Катару, Организации Объединенных Наций, Соединенным Штатам и другим странам, которые сыграли в этом важную роль», — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

В заявлении подчеркивается, что ситуация в секторе Газа уже давно является неустойчивой и только политическое решение принесет устойчивый мир и навсегда положит конец палестино-израильскому конфликту.

«Восстановление политического горизонта в направлении решения о двух государствах в настоящее время остается крайне важным. ЕС готов полностью поддержать израильские и палестинские власти в этих усилиях, — говорится в заявлении. — С этой целью ЕС возобновляет свое взаимодействие с ключевыми международными партнерами, включая Соединенные Штаты, и другими партнерами в регионе».