Москва, , 11:50 — REGNUM Возможность того, что президент России Владимир Путин проведет встречу с американским бизнесменом и инженером Илоном Маском, не исключена. Об этом 21 мая рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Илон Маск Daniel Oberhaus

«Пока нет, мы надеемся, со временем, когда-нибудь Маск с Путиным (пообщаются — ред.). Со временем, наверное, будет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о возможности проведения такой встречи.

При этом на вопрос о том, идет ли какая-либо подготовка такой встречи, Песков ответил отрицательно.

«Нет, пока нет», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обещал передать президенту РФ Путину просьбу участника молодежного форума «Новое знание».