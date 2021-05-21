Чесма, Челябинская область, , 11:49 — REGNUM В Челябинской области бывший замглавы Чесменского муниципального района осуждён за получение взятки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи и суд установили, что этот гражданин получил в общей сложности более 660 тыс. рублей. Деньги ему дал представитель коммерческой организации за то, чтобы заключить договор и произвести оплату по муниципальному контракту.

Суд назначил экс-чиновнику восемь лет заключения. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.